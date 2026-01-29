Exministra regional rusa va al frente ucraniano para evitar pena de prisión por corrupción

"Desde finales de diciembre de 2025, Yekaterina Yúnkova se encuentra en la zona de operaciones militares especiales (frente ucraniano), donde desempeña funciones médicas para salvar la vida de nuestros soldados", comunicó su abogado, Mijaíl Yésikov, citado por TASS.

Su representante aclaró que se encuentra en el frente como sanitaria debido a su formación como anestesista.

Sin embargo, el tribunal sigue con su proceso, que ha pospuesto una semana por petición de la fiscalía para revisar la documentación aportada recientemente por la defensa.

"Una vez revisado todo, el tribunal tiene derecho a suspender la consideración de este caso hasta que ella regrese de su misión", explicó Yésikov.

Yúnkova, destituida en abril de 2025 por escasez de medicamentos en la región, está acusada de abuso de poder durante su ejercicio como ministra, cuando recibió ilegalmente una bonificación salarial de 129.000 rublos (1.700 dólares) por 2024.

La acusada admitió su culpabilidad y pagó una indemnización completa por daños y perjuicios.

Se ha vuelto una práctica común que ciudadanos rusos procesados judicialmente acudan al frente ucraniano para librarse de su condena.

Sin embargo, expertos sobre Rusia advierten que muchos de los servidores públicos que dicen ir al frente ucraniano se integran en formaciones que no combaten allí realmente o lo hacen en posiciones mucho más seguras.