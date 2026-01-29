La china Chalco y británica Rio Tinto adquieren empresa brasileña de aluminio

São Paulo, 29 ene (EFE).- El grupo brasileño Votorantim celebró este jueves un contrato para transferir el control mayoritario de la Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) a una empresa conjunta entre la Aluminum Corporation of China Limited (Chalco) y la multinacional minera de origen británico Rio Tinto, por un valor de aproximadamente 902 millones de dólares.