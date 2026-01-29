Maluma y Kany García lanzan '1+1', una salsa romántica que invita a vivir el amor

El reguetonero paisa y la cantautora ganadora de diversos Latin Grammy unieron sus voces en "una celebración de la libertad de amar y expresar el corazón sin ataduras".

Con una letra "fresca y audaz", la canción propone un juego de seducción donde se deja "la culpa fuera de la habitación" para "resolver la ecuación" del amor y el deseo, apuntó la información.

La canción, que representa la conexión cultural entre Colombia y Puerto Rico, está escrita y producida por Maluma y Kany García, cuenta con la colaboración de los compositores Rafael Arcaute, Ily Wonder, MadMusick, Jonathan Rivera y Richi López.

El videoclip, filmado en Medellín y dirigido por el fotógrafo Stillz, tiene como base la creación de una bandeja paisa, uno de los platos insignia de la gastronomía colombiana, con una energía "rápida y analógica, llena de gestos, texturas y movimientos rítmicos que hacen parte del compás musical".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El video se sumerge en un viaje visual que celebra la cultura colombiana a través de ingredientes naturales y escenas cotidianas: desde la granja, el transporte de ingredientes, el mercado, la carnicería, hasta la cocina de Maluma, donde se prepara con humor y pasión la tradicional bandeja paisa", detalló el equipo del cantante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta colaboración musical, agregó el comunicado, "es un himno a la conexión genuina, al disfrute y a vivir el romance con alegría y sin complicaciones".

"Este lanzamiento invita a sumergirnos en una experiencia musical y visual llena de sabor, pasión y autenticidad", concluyó Maluma.