Chevron ganó 12.299 millones de dólares en 2025, un 30,4 % menos interanual

La compañía, en cambio, registró un beneficio de 2.770 millones de dólares en el último trimestre del año pasado, lo que supone una caída de más del 14 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Chevron arrancó 2026 pendiente de la evolución del sector petrolero en Venezuela y aseguró que están "preparados" para ayudar a construir "un futuro mejor" a la vez que "refuerzan la seguridad energética y regional de Estados Unidos".

"Hemos formado parte del pasado de Venezuela durante más de un siglo. Seguimos comprometidos con su presente", aseguró Mike Wirth, presidente y director ejecutivo de Chevron.

Además, Chevron ingresó en el total de 2025 unos 189.031 millones de dólares, que supone un aumento del 6,8 % comparado con los 202,792 millones de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de la compañía señaló el año 2025 como uno de "logros significativos" y celebró que, aunque los precios del petróleo han caído, se ha conseguido "una rentabilidad mayor para los accionistas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El aumento de la producción fue una de las cosas que destacó Wirth.

Chevron aumentó un 12 % la producción a nivel mundial y un 16 % en Estados Unidos, hasta alcanzar niveles récord.

Aun así, este año, la petrolera podría estar preparada para seguir creciendo, especialmente por el crudo en Venezuela.

Estos resultados son los primeros que se publican desde que la Administración de Donald Trump arrestó al presidente depuesto venezolano, Nicolás Maduro, y tomó el control de la industria petrolera.

Chevron es la única gran compañía estadounidense del sector que opera en Venezuela gracias a una licencia del Departamento del Tesoro de EE.UU..