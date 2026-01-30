Coordinadora contra el Antisemitismo denuncia odio en concierto por Palestina de Barcelona

Madrid, 30 ene (EFE).- La Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo de España ha denunciado que el concierto por Palestina celebrado el jueves en Barcelona fue un "evento aterrador", donde "se profirieron numerosas palabras de odio y se proyectaron vídeos que presentaban a los israelíes como responsables de todo el mal del mundo".