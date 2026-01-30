De la guerra al videojuego: una exposición separa mito y realidad de los samuráis de Japón

'Samurái', que abrirá al público entre el 3 de febrero y el 4 de mayo, recorre su origen en el siglo X como mercenarios al servicio de la aristocracia y su consolidación en 'shogunatos' o gobiernos militares junto a la corte imperial, hasta su abolición en 1871 con la modernización del país.

Con más de 280 objetos procedentes de 29 instituciones, la muestra permite ver piezas normalmente protegidas por su sensibilidad a la luz, entre ellas espectaculares armaduras, cascos y espadas delicadamente decorados, pinturas y grabados de sus proezas y refinados elementos de la vida cotidiana, como juegos de mesa o de té.

Tras atravesar una sala que evoca una calle de Tokio, la última parte explora la reinvención de los samuráis como símbolo de identidad nacional tras la Segunda Guerra Mundial y su influencia en la cultura moderna.

Esto se refleja en un vestido de Louis Vuitton, el videojuego 'Assassin's Creed: Shadows' (2025) o el personaje de Darth Vader en 'La Guerra de las Galaxias'.

"Uno de los mayores mitos es pensar que siempre iban con armadura. Durante el gran periodo de paz de 250 años bajo Tokugawa, nunca la habrían llevado. Lo cierto es que tuvieron muchos roles distintos a lo largo de su historia", declaró a EFE el comisario, Joe Nickols.

Con el tiempo, las distintas dinastías se convirtieron en administradores de sus dominios, con trabajos funcionariales lejos del campo de batalla y trajes de estilo más sobrio, aunque mantuvieron sus costumbres y legado.

Otro 'malentendido' en torno a los samuráis que resuelve esta exposición es el propio nombre, ya que "ellos se llamaban a sí mismos 'bushi' o 'musha', términos que aún hoy en Japón describen a estos combatientes históricos", señaló el experto.

La palabra 'samurái', del verbo japonés 'saburau' -servir-, se refiere a su papel inicial como servidores de la aristocracia imperial y se populariza sobre todo en Occidente, aunque, curiosamente, "luego se reimporta a Japón", donde actualmente la selección de fútbol se llama 'Samurai Blue'.

Igualmente, si bien la espada, y en especial la 'katana', es el arma más asociada con estos luchadores, lo que más usaban en realidad eran el arco y las flechas.

"Las espadas eran muy importantes, pues eran un símbolo de estatus y aparecen en los retratos. También las llevaban en el frente, pero fundamentalmente eran arqueros montados", contó el comisario.

Algo todavía menos conocido es que las mujeres, como parte de esas sagas, "desempeñaron un papel vital", especialmente cuando se implantaron como "clase social" entre 1600 y 1868, dado que gestionaban todo el ámbito doméstico y hasta fueron regentes, como Hōjō Masako. Tomoe Gozen fue una de las pocas guerreras, en el siglo XIII, y todavía es un referente femenino.

Al margen de su fama militar, los samuráis "siempre fueron una clase cultivada". "Se entrenaban en dos vías: 'bun' (cultura) y 'bu' (guerra), y era necesario dominar ambas", subrayó Nickols.

Esta faceta se refleja en la exposición mediante libros y arte, juegos de mesa -como el de identificar el olor de varios inciensos- o la ceremonia del té, que se utilizaba como contexto de acuerdos y negociaciones con enemigos.

"Se intercambiaban regalos, sobre todo objetos procedentes de China, y se mostraban rollos con exquisitas pinturas. Y se degustaba tranquilamente ese té. Matcha, por supuesto", dijo, con un guiño, el comisario.