30 de enero de 2026 - 14:50

El CAC-40 sube un 0,68 % pero termina el mes con una caída del 0,28 %

París, 30 ene (EFE).- La Bolsa de París vivió este viernes una segunda jornada consecutiva de subidas con un índice general que terminó ganando un 0,68 %, pero aun así la gran incertidumbre política de las últimas semanas ha pesado en el ambiente y el mes de enero se cierra con un descenso del 0,28 %.

El CAC-40 empezó con un ligero ascenso que se fue acelerando por la mañana, lo que le llevó rápidamente a pasar por encima del umbral de los 8.100 puntos y acercarse a los 8.150 .

Por la tarde se llegó a un máximo de 8.143,32 puntos a una hora del cierre, cuando el indicador finalizó en 8.126,53 puntos.

Eso significa que en una semana el índice ha perdido un 0,06 % y en los últimos tres meses la caída acumulada ha sido del 0,23 %.

La jornada tuvo un nivel de actividad elevado, ya que se negociaron activos por valor de 4.209 millones de euros.

La mayor progresión la marcó el laboratorio de análisis Eurofins (2,93 %), seguido del banco Société Générale (2,79 %), la farmacéutica Sanofi (2,75 %), la compañía de servicios a las empresas Capgemini (2,62 %) y el fabricante automovilístico Stellantis (2,16 %)

Solo ocho de los cuarenta valores del índice cerraron a la baja, pero en todos los casos de forma limitada.

El mayor descenso fue el del fabricante de material eléctrico Legrand (-0,66 %) y a continuación los del grupo de distribución Carrefour (-0,50 %), el operador de mercados financieros Euronext (-0,42 %), el grupo de lácteos y agua Danone (-0,39 %) y el grupo aeronáutico Airbus (-0,31 %).