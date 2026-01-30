Perú emite alerta epidemiológica por "alto riesgo" de sarampión y polio en el país

La alerta fue lanzada a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y plantea fortalecer la operatividad de los servicios en las diferentes Instituciones prestadoras de servicio de salud (Ipress) ya sean públicas o privadas del país, señaló el Ministerio de Salud (Minsa).

En ese sentido, se estableció que entre las principales acciones a desarrollar estará activar el equipo de vigilancia y respuesta rápida para brotes, garantizar la notificación inmediata de los casos detectados y fortalecer la vacunación contra el sarampión y la poliomielitis a nivel nacional.

También se fortalecerá las capacidades del personal de salud en la identificación de casos sospechosos, de los laboratorios y la organización y funcionamiento de los servicios de salud para la atención de pacientes, así como la promoción de prácticas preventivas para la salud infantil.

La alerta está dirigida a todos los establecimientos sanitarios de las direcciones y gerencias regionales de salud, así como las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Norte, Centro, Sur y Este, el sistema de seguridad social EsSalud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y el sector privado.

El Minsa alertó que el sarampión es una enfermedad infecciosa muy contagiosa, especialmente en niños, y que la poliomielitis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente a niños menores de 5 años.

En noviembre pasado, el ministerio instó a los adultos a cargo de menores de cinco años a llevarlos a vacunar contra el sarampión, después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtiera que el continente americano ya no está libre de la transmisión endémica de este virus.

En ese momento, el ministerio indicó que, según el reporte de la OPS, el sarampión circulaba de manera sostenida en Canadá, país que, junto con México y Estados Unidos, concentraba el 95 % de los casos.

Asimismo, informó que también se presentaban brotes activos de la enfermedad en Bolivia, Brasil, Paraguay y Belice.

Ante esta situación, recordó que Perú cuenta con la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola) para inmunizar a los más pequeños, que se aplica de manera gratuita en todos los establecimientos de salud del país.