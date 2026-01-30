Venezuela revisa la cooperación con la ONU y expresa su compromiso con el multilateralismo

"En este encuentro, expresamos nuestro compromiso de consolidar la solidaridad, el respeto y el multilateralismo como los pilares fundamentales para alcanzar la paz y fomentar relaciones armoniosas entre los países", escribió Gil en redes sociales.

La ONU y el Estado venezolano suscribieron en 2022 el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2023-2026). Este instrumento, junto con el Plan de Respuesta Humanitaria —recientemente prorrogado para mantenerse vigente durante el presente año—, conforma el marco de cooperación entre el organismo multilateral y el país suramericano, según una nota de Naciones Unidas.

La Cancillería recordó en una nota de prensa que el pasado noviembre su titular recibió a Rampolla en su despacho y le solicitó formalmente que la organización multilateral adoptara una postura firme en defensa de América Latina y el Caribe como zona de paz "frente a las amenazas externas que afectan la estabilidad de la región".

El Gobierno venezolano invitó recientemente al secretario general de la ONU, António Guterres, a visitar el país para que compruebe "de primera mano" las consecuencias del ataque militar de Estados Unidos que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según Caracas, la ONU "tiene aún un importante papel que desempeñar".

En una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el 5 de enero, dos días después del ataque, Guterres alertó del riesgo de que crezca la inestabilidad interna en Venezuela y el posible impacto regional que esto conllevaría, pidiendo un "diálogo inclusivo y democrático".

El chavismo, tras el ataque y la captura de su líder y la primera dama, ha organizado numerosas actividades como marchas, algunas de ellas hasta la sede de la ONU en Caracas para denunciar las consecuencias de los ataques y solicitar al organismo interceder por la liberación de ambos, detenidos en Nueva York.