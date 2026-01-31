Director nacional de Tránsito detenido en Ecuador dice que él denunció presunta corrupción

"¡Basta de manchar mi nombre! Ante todo lo que mediáticamente se está diciendo, informo que los hechos que hoy se mencionan públicamente ya fueron denunciados por mi persona el 20 de enero de 2026, directamente ante la Fiscalía General del Estado", señaló en redes sociales.

Aseguró que presentó la denuncia "de manera voluntaria, con responsabilidad y dentro del marco de la ley, con el único objetivo de que los hechos sean investigados y esclarecidos. ¡No temo a la verdad! Confío en que este proceso permitirá que la justicia hable y que mi nombre sea juzgado por los hechos, no por titulares", finalizó.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó el viernes que en los 19 allanamientos realizados se detuvo a titular de la ANT "junto a la gran mayoría de jefes de cada una de las agencias, personal operativo, personal del área de sistemas y otras personas", cuyas audiencias avanzaron hasta la madrugada de este sábado.

Indicó que en el caso se indaga el cobro irregular de licencias, entre otros asuntos, por los que calculan perjuicios "mayores a los tres millones de dólares, que ha sido desviado a la cuenta de quienes estaban participando en este hecho delictivo".

De acuerdo al ministro, a la presunta estructura delictiva que se había instaurado, "llegaba el dinero y se desviaba a diferentes cuentas de quienes participaban, hasta que llegaba a las cuentas de los mandos superiores".

"Dijimos que empezaríamos por los de cuello blanco y cumplimos", subrayó al agregar que "este es un proceso de depuración que gobiernos anteriores nunca se atrevieron a hacerlo, en cambio, se beneficiaban de esta economía criminal. Nosotros no lo vamos a permitir. Cero impunidad".

Reimberg, que presume que el caso podría estar vinculado con el grupo criminal los Choneros, aseguró que "van a caer todos aquellos que hayan sido beneficiados".

Según la Fiscalía General del Estado, la investigación del caso denominado 'Jaque', inició en julio de 2025, y en los allanamientos del viernes se incautaron teléfonos celulares, documentación, dispositivos de almacenamiento, licencias de conducir y joyas, entre otros.

Reimberg anotó que también se incautaron más de 53.000 dólares en efectivo, un arma de fuego, dos alimentadoras y 29 cartuchos.

El Ministerio Público dirigió el operativo simultáneo en las provincias de Pichincha (cuya capital es Quito), Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas, relacionado con una investigación por presunta delincuencia organizada en la ANT, donde funcionarios estarían dedicados al cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar trámites, apuntó.