La UA condena los recientes ataques terroristas en Níger contra civiles y una base militar

El presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, "condena con la mayor firmeza estos atroces actos, que forman parte de una estrategia de terror llevada a cabo por grupos extremistas violentos que atacan deliberadamente a la población civil y las infraestructuras públicas", señaló un comunicado difundido a última hora del viernes.

Youssouf elogió asimismo "los esfuerzos realizados por las autoridades nigerinas en la lucha contra el extremismo violento y el terrorismo, en particular mediante las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de Níger".

Así, celebró los logros en las operaciones lanzadas recientemente en la región de Tillabéri (oeste), que permitieron "neutralizar a varios elementos armados, desarticular grupos terroristas y recuperar bienes que habían sido previamente saqueados de las poblaciones locales".

El pasado día 18, 31 civiles fueron asesinados por hombres armados en Bosiye, cerca de la frontera con Mali y Burkina Faso, una de las zonas más golpeadas por el yihadismo en el Sahel.

Días después, la madrugada de este jueves, al menos veinte supuestos terroristas fueron abatidos y cuatro militares resultaron heridos en el citado ataque perpetrado contra la base aérea 101, adscrita a un escuadrón militar, que acoge la base de la fuerza unificada de la Alianza de los Estados del Sahel (AES: Níger, Mali y Burkina Faso).

Ese lugar fue en el pasado la base de la fuerza francesa Barkhane, antes de que abandonara el país tras desencuentros con la junta golpista nigerina.

El ataque fue reivindicado por los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por su acrónimo en árabe, y grupo leal a Al Qaeda) y obligó a suspender de manera temporal los vuelos en el aeropuerto de Niamey, además de forzar a numerosos vecinos de zonas próximas a abandonar sus viviendas para buscar refugio.

Esta es la primera vez que la capital nigerina es blanco directo de un ataque a gran escala desde el inicio de la crisis de seguridad en febrero de 2015 en Diffa (sureste), que desde entonces se ha extendido -según los observadores- a las regiones central y occidental del país.