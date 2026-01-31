Perú destaca avance en la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico

"El avance en la adhesión de Costa Rica representa un hito estratégico para la Alianza del Pacífico. Desde el Perú reafirmamos nuestro compromiso de acompañar este proceso de ampliación, que fortalece la integración regional y genera nuevas oportunidades comerciales para nuestros países", afirmó Mera en una nota de prensa del ministerio.

La titular de Comercio Exterior añadió que este progreso consolida la proyección del bloque como una plataforma de integración dinámica, moderna y abierta al mundo, y destacó que la incorporación de nuevos miembros refuerza la competitividad, la atracción de inversiones y la diversificación de mercados.

Mera comentó de esta forma las reuniones de alto nivel de la Alianza del Pacífico, realizadas el jueves y viernes en Bogotá, en las que participó el viceministro de Comercio Exterior, César Llona.

En la cita se aprobó el Acta de Bogotá, un documento que recoge los principales avances y logros alcanzados durante la Presidencia Pro Témpore de Colombia, así como los planes de trabajo 2026 de las instancias técnicas de la Alianza del Pacífico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el encuentro regional se resaltó además los progresos en la incorporación de Singapur como primer Estado Asociado, lo que fortalece el posicionamiento internacional del bloque y su relacionamiento con la región Asia-Pacífico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el desarrollo del Consejo de Ministros del bloque, los estados miembro firmaron la Decisión N.° 22 que aprueba el Plan de Trabajo del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, con un presupuesto de un millón de dólares para financiar proyectos de cooperación regional en beneficio de las poblaciones y de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

También se adoptaron instrumentos estratégicos como las Hojas de Ruta para el empoderamiento económico de las juventudes y la actualización de la hoja de ruta para la gestión sostenible de plásticos, reafirmando el compromiso del bloque con un desarrollo sostenible e inclusivo.

Colombia traspasó el viernes a México la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico tras un año en el que, según la canciller Rosa Villavicencio, se lograron avances en integración regional, desarrollo digital y cooperación económica.

La Alianza del Pacífico, fundada en 2011 por México, Colombia, Perú y Chile, representa la octava potencia económica del mundo y la cuarta potencia exportadora a nivel mundial; atrae el 40,2 % de los flujos de inversión extranjera directa recibidos en América Latina y el Caribe, y sus miembros concentran el 41 % del producto interno bruto (PIB) regional.