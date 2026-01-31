Starmer aboga por llevar más lejos la "profunda y crucial" alianza de Reino Unido y Japón

"La alianza entre el Reino Unido y Japón es de profunda y crucial importancia. Como socios del G7 y el G20, y como las dos mayores economías del CPTPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), es una alianza estratégica y colaborativa, histórica pero con visión de futuro, basada en la confianza y los intereses compartidos", dijo Starmer en el arranque del encuentro.

El laborista, en su primer viaje oficial a Japón desde que asumió el cargo en julio de 2024, le dijo a la primera ministra nipona que cree que deben "ir aún más lejos" en su cooperación, aprovechando su "floreciente relación comercial", que cifró en 33.000 millones de libras (unos 27.800 millones de euros) y 150.000 empleos en Reino Unido.

Starmer aseguró que tanto él como Takaichi comparten también su compromiso con la estabilidad y seguridad globales, incluidos los vínculos de sus industrias de defensa e inteligencia. "Porque, al igual que tú, Sanae, creo firmemente que la seguridad euroatlántica y la seguridad indopacífica son inseparables".

Takaichi se mostró contenta de verlo en buena forma en su primera reunión bilateral tras la celebrada el pasado noviembre en el marco de la cumbre del G20 en Sudáfrica y lo invitó a seguir trabajando en la expansión de las relaciones entre sus países.

El primer ministro británico se mostró "con muchas ganas" de participar en las conversaciones de este sábado, "y las venideras", y agradeció a su homóloga nipona su "cálida bienvenida", antes de que la prensa fuera invitada a abandonar la sala del encuentro.

Takaichi y Starmer ofrecerán una rueda de prensa conjunta para anunciar los resultados de este encuentro y posteriormente participarán en una cena de trabado donde podrán seguir intercambiado opiniones de forma más distendida.

Starmer recala en Japón tras una estancia de cuatro días en China, donde él y el presidente chino, Xi Jinping, se comprometieron a buscar una "alianza estratégica" estable y a largo plazo, en una nueva etapa de deshielo con Pekín tras casi dos décadas de fricción.

Japón y Reino Unido han protagonizado en años recientes un acercamiento notable en materia de defensa precisamente ante el avance militar de China en la región del Indopacífico, que se vio impulsado por la invasión rusa de Ucrania y que se ha materializado en el ambicioso Programa Aéreo de Combate Global (GCAP, en inglés).

Está previsto que durante sus conversaciones, Takaichi y Starmer hablen sobre la situación en Asia Oriental, incluida China, y que la primera ministra japonesa exponga ante el británico la postura de Tokio en el reciente deterioro de sus relaciones con Pekín, según indicaron fuentes gubernamentales a la cadena pública japonesa NHK.

Tokio y Londres, que han intensificado su cooperación en materia económica tras la salida de este último de la Unión Europea (UE) en 2020, también tendrían en mente abordar vías concretas para seguir estrechando la colaboración en este campo.