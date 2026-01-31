Takaichi recibirá hoy a Starmer para abordar una mayor cooperación en múltiples áreas

Será la primera reunión entre ambos jefes de Gobierno desde la celebrada en el marco de la cumbre del G20 del pasado noviembre en Sudáfrica, y se prevé que confirmen la colaboración en el fortalecimiento y diversificación de las cadenas de suministro de minerales críticos, o avances en el programa de desarrollo de un nuevo caza que sus países están llevando a cabo junto a Italia.

Starmer recala en Japón por primera vez desde que asumió el cargo en julio de 2024, y tras una estancia de cuatro días en China, donde el primer ministro británico y el presidente chino, Xi Jinping, se comprometieron a buscar una "alianza estratégica" estable y a largo plazo, marcando una nueva etapa de deshielo con Pekín tras casi dos décadas de fricciones.

Japón y Reino Unido han protagonizado en años recientes un acercamiento notable en materia de defensa precisamente ante el avance militar de China en la región del Indopacífico, que se vio impulsado por la invasión rusa de Ucrania y que se ha materializado en el ambicioso Programa Aéreo de Combate Global (GCAP, en inglés).

Está previsto que durante sus conversaciones, Takaichi y Starmer hablen sobre la situación en Asia Oriental, incluida China, y que la primera ministra japonesa exponga ante el británico la postura de Tokio en el reciente deterioro de sus relaciones con Pekín, según indicaron fuentes gubernamentales a la cadena pública japonesa NHK.

Tokio y Londres, que también han intensificado su cooperación en materia económica tras la salida de este último de la Unión Europea (UE) en 2020, también tendrían en mente abordar vías para seguir estrechando la colaboración en este campo.

Está previsto que tras la reunión Takaichi y Starmer ofrezcan una rueda de prensa conjunta para anunciar los resultados de su encuentro, a la que seguirá una cena de trabado donde continuarán intercambiado opiniones de forma más distendida.