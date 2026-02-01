El papa envía un mensaje a las familias de los jóvenes muertos en Suiza hace un mes

En el mensaje, que fue leído por el obispo de Sión, monseñor Jean-Marie Lovey, quiso estar con estas familias para expresarles su "cercanía y compasión, junto con la de toda la Iglesia, que, con su presencia maternal, desea, en la medida de lo posible, compartir su carga y ruega al Señor Jesús que sostenga su fe en esta prueba"

"Ruego para que encuentren en sus sacerdotes y comunidades cristianas el apoyo fraterno y espiritual que buscan para superar su dolor y mantener la valentía", escribió el pontífice.

El papa comprendió que en estos momentos las familias están marcadas "no solo por el sufrimiento, sino también por la incomprensión y el sentimiento de abandono", y por tanto afirmó: "Solo puedo encomendarlos a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, que los abraza y los invita a contemplar con ella la Cruz, en la que su amado Jesús también sufrió y dio su vida".

Les aseguró que para los católicos existe "la esperanza de volver a ver un día a quienes han perdido, la esperanza también de que, incluso aquí abajo, un nuevo día amanecerá para ustedes y la alegría volverá a sus corazones"

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Y nada hermoso y feliz que hayan experimentado con ellos se pierde para siempre; ¡nada ha terminado!", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este domingo falleció un joven suizo de 18 años que es la víctima 41 del incendio del local en la noche de Nochevieja, entre los que había seis italianos.