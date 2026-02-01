Fallecen 16 personas en Turquía en dos accidentes de tráfico

El autobús, con 34 pasajeros a bordo, volcó a las 10.20 hora local (7.20 GMT) tras tomar una curva en la vía de incorporación en un nudo de autopistas en la periferia norte de la ciudad mediterránea de Antalya, precipitándose por un terraplén.

Ocho pasajeros fallecieron en el momento, mientras que el conductor murió poco más tarde en el hospital, informó el gobernador de la provincia de Antalya, Hulusu Sahin, en una comparecencia ante los medios, difundida en la cuenta X de su oficina. Además hay 22 heridos, siete de ellos en estado grave.

Las primeras pesquisas apuntan a que el bus volcó al tomar con demasiada velocidad la curva, con un firme además mojado, señala la agencia turca Anadolu.

El vehículo, propiedad de la empresa de transportes turca Buzlu, había salido la víspera de la ciudad de Tekirdag, en el extremo noroeste de Turquía, y había casi completado su trayecto de 850 kilómetros.

Apenas 40 minutos más tarde, sobre las 11.00 hora local (8.00 GMT), dos turismos chocaron en la provincia vecina de Burdu, causando siete muertos y cinco heridos, informó la oficina del gobernador provincial.

Este segundo accidente letal ocurrió en una carretera a apenas 60 kilómetros al norte del primero y ha elevado a 16 el número de víctimas mortales por accidente de tráfico en Turquía en una sola mañana.