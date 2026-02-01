La India anuncia una ofensiva por el litio y cobre que será clave en su acuerdo con Chile

"Lanzaremos la Misión de Minerales Críticos para la producción nacional, el reciclaje de minerales críticos y la adquisición de activos de minerales críticos en el extranjero", sentenció la ministra de Finanzas india, Nirmala Sitharaman.

Con la nueva "Misión de Minerales Críticos", anunciada durante la presentación de los Presupuestos en el Parlamento, Nueva Delhi saldrá al mercado global a comprar activos mineros, compitiendo directamente por las reservas que Pekín ha dominado durante décadas.

El corazón de este plan implica la eliminación total de impuestos para la entrada de 25 minerales esenciales, que permitiría que estos materiales -sin los cuales es imposible fabricar desde un semiconductor hasta un coche eléctrico- entren al país a coste cero.

"Propongo eximir totalmente de derechos de aduana a 25 minerales críticos y reducir el arancel básico sobre dos de ellos. Esto proporcionará un gran impulso al procesamiento y refinado de tales minerales y ayudará a asegurar su disponibilidad para estos sectores estratégicos e importantes", dijo.

Este anuncio tendrá impacto en países como Argentina, Brasil, o Chile, que esta a punto de cerrar un acuerdo de libre comercio que incluiría minerales, según Nueva Delhi.

Al presupuestar fondos específicos para la "adquisición de activos en el extranjero", la India confirma que las empresas estatales indias, como KABIL, entrarán en la puja por yacimientos de litio y cobre en la región.

El objetivo es ofrecer a los países latinoamericanos una alternativa de inversión a Pekín, garantizando un flujo estable de materia prima hacia las nuevas plantas de procesamiento indias.

El Informe Económico del país, presentado el pasado viernes, advertía sobre la "dependencia de fuente única" (China) en la cadena de valor de las baterías y componentes solares.