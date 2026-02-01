Los nicaragüenses ven las elecciones de Costa Rica como un modelo democrático a seguir

Alrededor de 400.000 nicaragüenses viven en Costa Rica, que se considera el principal destino de esta población tras el estallido en el 2018 de la crisis sociopolítica que sufre Nicaragua.

Martínez, de 28 años y estudiante de Dirección de Empresa y Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, asegura sentir "un poco de melancolía" al ver cómo los costarricenses pueden elegir libremente a sus autoridades, lo que, a su juicio, no ocurre en Nicaragua desde que el sandinista Daniel Ortega, de 80 años de edad, retornó al poder en 2007.

Martínez reconoce que las elecciones en Costa Rica, en las que participan 20 candidatos presidenciales, "ha sido un proceso de aprendizaje sustancial", el cual espera que en algún momento se pueda vivir en Nicaragua, donde los últimos procesos electorales han estado marcados por denuncias de fraude e irregularidades.

Para la excarcelada política nicaragüense y activista exiliada, Yaritza Mairena, de 31 años, el ambiente electoral costarricense contrasta con la realidad de su país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"He estado escuchando mucho sobre cómo ven los costarricenses su democracia y he escuchado también muchos comentarios sobre la comparación que hacen con Nicaragua, y la pérdida de democracia paulatina que sufrimos", declaró a EFE Mairena.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mairena, quien nunca ha ejercido el derecho al voto en su país, recordó que en las últimas elecciones celebradas en Nicaragua, en noviembre de 2021, Ortega se hizo reelegir luego de encarcelar a siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición e ilegalizar a tres partidos políticos.

"Hay mucho que retomar de la democracia costarricense. Es realmente admirable su historia. Obviamente es muy distinta a la nuestra porque ellos no han tenido Ejército desde hace mucho tiempo. Eso también ha hecho crear otro tipo de cultura política", comentó.

En tanto, el activista político costarricense Marcelo Méndez destacó el valor de convivir con personas exiliadas de regímenes autoritarios y resaltó la participación de jóvenes nicaragüenses en actividades políticas y formativas durante el proceso electoral en Costa Rica.

"Es una bendición poder vivir aquí, poder tener voz y voto y poder pensar diferente sin tener ninguna repercusión en contra", expresó Méndez, quien agregó que desde su trinchera trata de "poder recibir a las personas de países como Nicaragua, Cuba o Venezuela para que sean partícipes y vean y aprendan del proceso electoral".

Según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), más de 54.000 personas naturalizadas de origen nicaragüense están habilitadas para votar este domingo en Costa Rica.