Peña inicia visita a Emiratos Árabes Unidos con reunión con ministro de comercio emiratí

Peña aseguró en la red social X que esta visita, que se extenderá hasta el 6 de febrero, busca estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

La Presidencia de Paraguay informó en un comunicado que el gobernante participará el lunes en Dubái en el primer Foro de Inversión para América Latina y el Caribe, organizado por la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

El líder paraguayo dará un discurso en dicho evento sobre los aspectos que definirán el próximo capítulo económico de América Latina y el Caribe, según la página web de la organización.

Además de reuniones con inversionistas, Peña tendrá audiencias con autoridades emiratíes, que la Presidencia no detalló.

La Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, a la que también ha confirmado su asistencia el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, está prevista del 3 al 5 de febrero próximo.

Esta es la segunda visita de Peña a EAU desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023.

El mandatario realizó su primer viaje oficial en mayo de 2025 donde fue recibido por el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y se reunió con empresarios.

A mediados de enero, Peña recibió en Asunción a la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de EAU, Reem Al Hashimy, quien estimó que Paraguay puede ser una "puerta de entrada" a nuevos mercados e inversiones en Suramérica.