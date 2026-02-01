Takaichi se ausenta de un debate clave en Japón por una lesión durante la campaña

"Me lastimé el brazo al recibir un fuerte tirón mientras estrechaba la mano de simpatizantes entusiastas en un acto de campaña estos días", dijo en un mensaje en la red social X.

La líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón explicó que padece artritis reumatoide y que su mano afectada se hinchó, por lo que recibió tratamiento médico con poca antelación.

Takaichi tenía previsto participar este domingo en un matinal de la cadena pública NHK junto a los líderes de los principales partidos del país, un relevante escenario de debate de cara a los comicios.

La campaña electoral japonesa arrancó este mismo martes, con una duración de apenas 12 días y estrictas restricciones precampaña, por lo que cualquier oportunidad para desgranar los diversos programas electorales al público puede resultar clave en la contienda, de ahí que la ausencia de la mandataria fuera muy sonada a nivel interno.

En lugar de la mandataria, participó en el programa Norihisa Tamura, un ejecutivo del PLD, que dijo que Takaichi se resintió probablemente por los repetidos apretones de manos y el constante movimiento durante la campaña, y se disculpó por su ausencia.

Takaichi sí llevo a cabo los discursos de campaña que tenía previstos en las prefecturas de Aichi y Gifu, en el centro del país.

La primera ministra no dejó traslucir públicamente ningún signo de incomodidad en la víspera, cuando recibió en la sede central del Gobierno, el Kantei, al primer ministro británico, Keir Starmer.

Takaichi ha adelantado las elecciones generales para intentar aprovechar su elevado índice de apoyo, uno de los mayores de los últimos años, y tratar de recuperar votos para su partido que le devuelvan la mayoría parlamentaria, perdida después de que la formación se viera salpicada por varios escándalos.