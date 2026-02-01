Un centenar de insurgentes, 15 soldados y 18 civiles muertos en una ofensiva en Pakistán

La ofensiva, reivindicada por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) bajo el nombre de "Operación Herof 2.0" o 'Tormenta Negra', golpeó simultáneamente este fin de semana objetivos en la capital regional, Quetta, la ciudad portuaria de Gwadar, y los distritos de Mastung, Nushki y Panjgur, entre otros.

El Ejército confirmó en un comunicado que, tras una "prolongada e intensa operación de limpieza", sus tropas lograron repeler los asaltos y abatir a 92 insurgentes, incluidos tres atacantes suicidas.

El balance de víctimas mortales incluye a 18 civiles, entre ellos mujeres, niños, ancianos y trabajadores, que, según la versión militar, fueron asesinados en ataques directos en Gwadar y Kharan.

Asimismo, 15 efectivos de las fuerzas de seguridad perdieron la vida durante los tiroteos y las operaciones de rastreo para recuperar el control de las zonas atacadas.

El Ejército paquistaní atribuyó la autoría intelectual de los ataques a lo que denomina "Fitna al Hindustan" (sedición patrocinada por la India), al asegurar que informes de inteligencia confirman que la violencia fue dirigida por líderes militantes que operan desde el extranjero.

Nueva Delhi siempre ha negado estas acusaciones de utilizar grupos proxies en suelo paquistaní.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, elogió a las fuerzas de seguridad por frustrar lo que describió como un intento organizado de desestabilizar la región.

Esta escalada de violencia supera en magnitud a la primera fase de la "Operación Herof" lanzada por el BLA en agosto de 2024, que dejó más de 70 muertos.

Baluchistán, rica en recursos minerales, es escenario desde hace décadas de una insurgencia que denuncia la explotación injusta de la provincia por parte del gobierno federal.