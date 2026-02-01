Un dron ruso mata a 15 mineros en un ataque en el centro de Ucrania, según las autoridades

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, afirmó en Telegram que un dron había impactado al lado de un autobús de empresa.

Por su parte, la compañía energética DTEK aseguró que las víctimas eran mineros que tras terminar su turno eran transportados de vuelta a casa en un autocar de la empresa.

"Por el momento, se sabe de 15 mineros que han muerto. Según informaciones preliminares, siete mineros fueron también heridos", agregó DTEK en Telegram, donde condenó el "ataque terrorista a gran escala" cometido por Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, precisó que el ataque se produjo cerca de la localidad de Ternivka.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Unos drones rusos atacaron un autobús que transportaba a mineros. Por desgracia, hay muchos muertos. Mis condolencias a todos los familiares y seres queridos", afirmó, antes de agregar que este domingo Rusia también atacó las rutas logísticas, con golpes contra las infraestructuras ferroviarias en Dnipropetrovsk y Sumi (norte).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La noticia se produce en medio de la tregua parcial contra objetivos del sistema energético debido al frío extremo que fue acordada con mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania y que según el Kremlin debería durar al menos hasta este domingo.

Desde el jueves no se han registrado ataques contra el sistema energético, pero los impactos de drones contra otros objetivos han continuado y la pasada noche ya habían muerto dos civiles en la misma región de Dnipropetrovsk.