Un muerto y cinco heridos en tres ataques ucranianos en Bélgorod, según Rusia

Según el gobernador local, Viacheslav Gladkov, uno de esos ataques fue efectuado con misiles y los otros dos, con drones.

Como consecuencia, en distintas localidades de la región resultaron heridos cinco hombres y una mujer.

Más tarde, uno de los heridos falleció en el hospital, informó Gladkov a través de Telegram.

Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo el año pasado fallecieron 147 civiles por ataques enemigos.

