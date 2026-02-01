Un terremoto de magnitud 5,2 sacude el sur de Irán, sin dejar víctimas

“Este terremoto se registró a las 8:41 de esta mañana (5:10 GMT), cerca de Asaluyeh, y hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas”, declaró el director general de Gestión de Crisis de la Gobernación de Bushehr, Kurosh Dehghan, a la agencia Tasnim.

El sismo se registró a una profundidad de 18 kilómetros, a 23 kilómetros de Asaluyeh, ciudad rica en petróleo y gas, que es el punto terrestre más cercano al mayor yacimiento de gas natural del mundo, explicó el funcionario.

Tras el temblor, equipos de evaluación y rescatistas fueron enviados a la zona para atender a posibles víctimas y evaluar la situación.

Irán tiene una elevada actividad sísmica y se registran numerosos terremotos. Los más graves hasta la fecha en el país se produjeron en diciembre de 2003 y en junio de 1990, cuando perdieron la vida 31.000 y 37.000 personas, respectivamente.

En noviembre de 2017, un terremoto de magnitud 7,3 causó 620 muertos y más de 12.000 heridos en la provincia occidental de Kermanshah.