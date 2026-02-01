Venezolanos celebran misa para pedir por la libertad de exdiputado Juan Pablo Guanipa

"Qué bien que nosotros podamos recibir una noticia hoy o mañana de que nuestro líder Juan Pablo Guanipa va a estar en libertad, se lo merece, Juan Pablo ha sido un líder que lo que ha hecho es luchar por la Venezuela libre", señaló el presidente del partido Primero Justicia en el Zulia, Avilio Troconiz.

El dirigente, al igual que resto de participantes, también pidieron por la libertad de todos los presos políticos en el país, entre ellos el exdiputado regional Eduardo Labrador.

Asimismo, celebró la excarcelación de cientos de presos políticos, entre ellos el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, detenido desde hace más de cuatro años y acusado de los delitos de incitación al odio, terrorismo y "traición a la patria".

"Seguimos solicitando libertad plena para todos los presos políticos", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este domingo, la ONG Foro Penal dijo que ha confirmado en Venezuela la excarcelación de 344 presos políticos desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció la liberación de un "número importante" de personas, pocos días después del ataque de Estados Unidos en el país suramericano, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Varias ONG han aclarado que los presos políticos fueron excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad, tal como dijo el miércoles a EFE la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

En este sentido, Tineo indicó que los presos políticos que han abandonado las cárceles en las últimas semanas enfrentan la prohibición de salir del país, de declarar a los medios sobre sus casos y la obligatoriedad de presentarse periódicamente ante los tribunales, entre otros.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

El pasado 8 de enero, las autoridades venezolanas anunciaron la liberación de un "número importante de personas", sin precisar la cantidad, las identidades ni las condiciones de esta medida.