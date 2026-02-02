Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a mejor álbum del año con un disco en español

"Gracias mami por parirme en Puerto Rico", dijo Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, notablemente conmovido desde el escenario tras recibir el galardón de manos de Harry Styles.

El disco, su sexto álbum de estudio compuesto por 17 canciones, es una carta de amor a su natal Puerto Rico, en el que aborda cuestiones sociales como la gentrificación que afecta a la isla.

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho grande que 100x25 y no existe nada que no podamos lograr", comentó en español el cantante haciendo referencia a la expresión popular puertorriqueña "100 por 35", por las medidas aproximadas de la isla: 100 millas de largo por 35 millas de ancho.

Ocasio Martínez, también habló en inglés para dedicar su premio histórico a "todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños", otra de las temáticas que forman parte de su álbum.

El cantante ya había subido al escenario de estos premios para recibir el galardón a mejor álbum de música urbana, en donde condenó las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", comentó el artista, quien se encuentra a una semana de protagonizar el medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, que ha sido criticado en múltiples ocasiones por el presidente Donald Trump.

Sus palabras llegan en medio de momentos políticos tensos como consecuencia de los operativos migratorios implementados por la Administración de Trump, y por la muerte de dos manifestantes en Mineápolis por disparos de agentes federales.