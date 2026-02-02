Catar defiende el gas como energía del futuro "con la menor huella de carbono posible"

"QatarEnergy, junto con sus socios representados en el panel, está desarrollando gas natural licuado (GNL) para el futuro con la menor huella de carbono posible", afirmó Al Kaabi en una sesión en el marco de la 21ª Conferencia y Exhibición Internacional sobre Gas Natural Licuado (LNG2026) en Doha.

Esta mesa redonda contó con la participación del presidente de TotalEnergies, Patrick Pouyanné; el presidente ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods; el director ejecutivo de Shell, Wael Sawan, y el director ejecutivo ConocoPhillips, Ryan Lance.

En ella, el responsable catarí reafirmó el compromiso de QatarEnergy por la exploración y explotación de yacimientos gasísticos: "Dondequiera que vea bloques de exploración que buscan petróleo o gas, encontrará a QatarEnergy trabajando allí".

Asimismo, arremetió contra lo que consideró la cultura de la cancelación del petróleo, si bien defendió este combustible fósil para seguir impulsando el desarrollo mundial.

"El petróleo será necesario durante mucho tiempo (...) Las personas que, hace dos años, han sido parte de la cultura de cancelación del petróleo ahora están reconociendo la necesidad del petróleo y que no desaparecerá en 2030 como decían", afirmó.

"La gente necesita prosperar, incluyendo a cerca de mil millones de personas que carecen del suministro eléctrico básico del que disfrutamos. No podemos privarlas de ese crecimiento", agregó sobre impulsar el acceso de estas energías a la población que se ve privada de ella por falta de desarrollo.

También hizo hincapié en el crecimiento poblacional, el cual requiere energía adicional para mantener este aumento "que a menudo proviene del gas complementado con energías renovables".

"Estamos haciendo todo lo posible por desarrollar y adoptar las mejores tecnologías para reducir las emisiones, incluyendo el secuestro de CO2, a fin de suministrar la energía más asequible al mercado de la manera más responsable con el medioambiente", añadió acerca del equilibrio entre producción energética y consecuencias medioambientales.

Concluyó con un mensaje para la clase política: "Es importante que los responsables políticos sean realistas sobre lo que se puede y no se puede suministrar. Deben escuchar a quienes entienden el negocio".

La 21ª Conferencia y Exhibición Internacional sobre Gas Natural Licuado, inaugurada este lunes en Doha, reúne a las empresas más destacadas del sector, que hasta el 5 de febrero abordarán el futuro del gas y la transformación de los distintos eslabones de esta industria energética.