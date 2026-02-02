Ecuador felicita a Laura Fernández por su triunfo en Costa Rica y reafirma cooperación

"El Gobierno del Ecuador felicita al pueblo de Costa Rica por la exitosa celebración del proceso electoral realizado el 1 de febrero de 2026, caracterizado por el pleno respeto a los principios democráticos", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado.

"Asimismo, expresa sus más sinceras congratulaciones a la candidata Laura Fernández por el respaldo mayoritario recibido en las urnas, y le desea el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones al frente del Gobierno costarricense", añadió.

La Cancillería reiteró la voluntad del Gobierno del presidente Daniel Noboa para "continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con el nuevo gobierno de Costa Rica, en beneficio de ambos pueblos, así como para trabajar mancomunadamente por el fortalecimiento de la democracia y la seguridad en la región".

Además, destacó "la solidez institucional" del país centroamericano, así como "el compromiso con la transparencia y la legalidad", valores que lo consolidan "como un referente en materia de gobernanza democrática".

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La ahora presidenta electa, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Es politóloga y fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, por lo que se ha proclamado como "heredera" del presidente saliente Rodrigo Chaves.