El crucero Disney Adventure es el buque de mayor capacidad que cruza el Canal de Panamá

"El tránsito de este enorme crucero de 208.000 toneladas de arqueo bruto y capacidad para unos 6.700 pasajeros, perteneciente a la cadena Disney Cruise Line, se da en el marco de su viaje de posicionamiento", indicó el ente controlador del paso navegable en un comunicado.

El Disney Adventure "marca un hito porque rompe el récord anterior" que tenía el Norwegian Bliss, pues le supera en 40.000 toneladas, dijo a EFE el especialista de Análisis de Mercados y Pronóstico del Canal, Albano Aguilar.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, entregó una placa de reconocimiento al Disney Adventure durante su paso por las esclusas de Agua Clara, en la provincia caribeña de Colón y parte de la ampliación de la vía puesta en servicio a mediados de 2016 con coste de más de 5.000 millones de dólares.

La operación de cruce de este gigante, crucero cuenta con 342 metros de eslora y 46,4 metros de manga, "evidenció la capacidad del Canal para gestionar tránsitos de gran capacidad con precisión y confiabilidad", indicó la información oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Disney Adventure es uno de los cinco cruceros que lleva a cabo su tránsito inaugural durante la presente temporada de cruceros 2025-2026, que incluye los buques Aidadiva, Brilliant Lady, Celebrity Ascent y Star Seeker.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el año fiscal 2026 se anticipan más de 40 tránsitos de cruceros tipo neopanamax, las naves que cruzan la ampliación y que tiene más del triple de capacidad de las que transitan por las esclusas centenarias.

Incorporado a la flota de Disney Cruise Line en 2025, el Disney Adventure fue construido en los astilleros Meyer Werf en Alemania y tiene como puerto base Singapur, desde donde opera itinerarios de tres y cuatro noches con días en el mar.