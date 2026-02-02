El Gobierno de Paraguay felicita a Fernández por su triunfo en Costa Rica

"Paraguay felicita al pueblo de la República de Costa Rica por la exitosa celebración de las Elecciones Generales 2026 y extiende sus felicitaciones a la presidenta electa Laura Fernández", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en la red social X.

"Confiamos en trabajar juntos para afianzar la relación entre nuestros países", añadió la Cancillería.

La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

Fernández, politóloga de 39 años, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, según los resultados publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La nueva mandataria, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como "heredera" del presidente saliente Rodrigo Chaves.