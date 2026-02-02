España defiende una financiación sostenible y previsible para la OMS

"Desde nuestra perspectiva, es clave avanzar hacia una financiación sostenible y previsible, con la OMS en un papel central que permita coordinar a todos los actores bajo reglas comunes y fortalecer sistemas de salud basados en la atención primaria y el acceso universal", dijo la ministra española de Sanidad, Mónica García, al intervenir en la reunión del Comité Ejecutivo de la organización.

Momentos antes, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había asegurado que tras este periodo crítico la organización ha conseguido "una posición de estabilidad", lograda en parte por el aumento gradual de las contribuciones obligatorias de los países miembros, pero también con una reducción considerable de su plantilla.

Por otra parte, la ministra García declaró que España apoya con firmeza el proceso de negociación del sistema de acceso a patógenos y participación en los beneficios (conocido como PABS, por sus siglas en inglés) en casos de pandemia o amenazas a la salud pública global.

Recordó que un acuerdo sobre este sistema es indispensable para la entrada en vigor del Acuerdo de Pandemias, lo que se espera ocurra tras la próxima Asamblea Mundial de la Salud, en mayo próximo.

García denunció en eL Comité Ejecutivo -el máximo órgano de toma de decisiones entre las asambleas anuales y del que España es miembro- que desde el pasado octubre, cuando entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, "se ha confirmado centenares de muertes y miles de personas heridas".

Sostuvo que en ese enclave palestino, más de dos millones de personas siguen privadas de su derecho a la salud y que ante esta realidad "la organización no puede mirar para otro lado".

Finalmente, dijo que el Gobierno español observa "cómo políticas de control migratorio generan miedo en comunidades enteras y disuaden a miles de personas de acceder a los servicios sanitarios", y enfatizó las consecuencias de esta situación en la salud pública y los derechos humanos.