Francia dispondrá hoy de presupuestos tras esperado rechazo de últimas mociones de censura

Son las dos últimas mociones de censura sobre el proyecto de ley de presupuestos de 2026 que tendrá que afrontar Lecornu, que desea que el año previo a las elecciones presidenciales de 2027 sea productivo, aun que sin mayoría parlamentaria ni flexibilidad financiera, su margen de maniobra es limitado.

Esta tarde, tras la revisión y el casi seguro rechazo de las dos últimas mociones de censura, que deberían correr la misma suerte que las presentadas hace unos días a las partes de ingresos y gastos del texto, Lecornu finalmente podrá pasar página en el tema del presupuesto, que ha ocupado casi todo su tiempo en Matignon (sede del Gobierno) desde su nombramiento en septiembre pasado.

Pese a prometer que no activaría el artículo 49.3 de la Constitución, que permite su aprobación sin voto, finalmente a Lecornu no le quedó otra salida para dotar al país de un presupuesto, que fija el déficit público en torno al 5 % del PIB en 2026, frente al 5,4 % del año anterior, dentro de la trayectoria descendente para la que se había comprometido Francia con Bruselas y que prevé situarlo por debajo del 3 % en 2029.

El presupuesto incluye varias concesiones, en particular hacia el Partido Socialista, como comidas a un euro para estudiantes en los comedores universitarios, un aumento en la prima de empleo para trabajadores con bajos ingresos y un impuesto a las sociedades tenedoras de activos, acusadas de ser utilizadas en ocasiones para evadir impuestos.

Se trata de un balón de oxígeno para el Ejecutivo y para el presidente, Emmanuel Macron, ya que evita un nuevo adelanto electoral como le reclaman la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.

Hace unos meses la esperanza de vida del Gobierno Lecornu parecía corta, pero ha sabido maniobrar en una Asamblea en la que carecía de mayoría para lograr la principal tarea que le encargó Macron, adoptar unas cuentas para este año.

Se espera que una vez aprobadas, Lecornu proceda una remodelación ministerial, aprovechando la salida de la ministra de Cultura, Rachida Dati, para lanzarse a la conquista de la Alcaldía de París en las elecciones municipales del próximo marzo, a las que se presenta también el primer ministro y un centenar de diputados.

El Ejecutivo se prepara para una intensa secuencia de retos en los próximos meses, en un contexto marcado por la presión social, las restricciones presupuestarias y la proximidad de las elecciones municipales de marzo próximo.

"El Gobierno solo tiene una cosa por hacer: centrarse en lo esencial", declaró el viernes pasado Lecornu durante una visita al departamento de Eure-et-Loir, en la región del Valle del Loira, dedicada a la agricultura, uno de los temas candentes tras las recientes protestas del sector contra el Mercosur y otros asuntos.

Esa movilización del sector agrario llevó a Lecornu a anunciar un proyecto de ley agrícola de urgencia para aprobar antes del verano.

El texto abordará tres ejes principales: la depredación del ganado por fauna salvaje como lobos u osos, la gestión del agua y los costes de los medios de producción.

En paralelo, el Gobierno presentará un plan para hacer frente a la crisis inmobiliaria, basado en la simplificación de normas urbanísticas y el impulso a la construcción.

La revisión de la Ley de Programación Militar se retrasará hasta la primavera y deberá reexaminar parte del gasto previsto para el periodo 2026-2030, con prioridades centradas en munición, drones, defensa aérea y refuerzo de personal.

El Ejecutivo trabaja además, entre otros asuntos, en una reforma de las prestaciones sociales, con el fin de unificar ayudas y garantizar que los ingresos laborales superen siempre a los sociales, aunque su plena aplicación no se espera antes de 2030.