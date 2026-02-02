Kast viaja a Europa para participar en foro ultra y reunirse con Orbán y Meloni

El exdiputado ultracatólico, de 59 años, será uno de los conferenciantes de la VII Cumbre Transatlántica que tiene lugar hasta el martes en el Parlamento Europeo, organizada Political Network for Values (PNV) -grupo que el propio Kast presidió entre 2022 y 2024- y auspiciada por los eurogrupos de extrema derecha Patriots y European Conservatives and Reformists Group (ERC).

"A partir de esa invitación (a participar en el foro), pudimos gestionar una visita a Hungría donde me voy a reunir con el primer ministro, Viktor Orbán, y también una visita a Italia, donde tendré una reunión con (la primera ministra) Giorgia Meloni", indicó el exdiputado en declaraciones a los medios antes de abordar el avión.

Kast, que sucederá al progresista Gabriel Boric el 11 de marzo y se reunió en el pasado tanto con Orbán como con Meloni, indicó que ya como presidente electo buscará generar "vínculos" con ambos países en temas como "seguridad, inmigración, emprendimiento, energía o agricultura".

El abogado alabó la valla construida en Hungría para impedir la migración irregular y la "mirada muy clara" de Italia sobre "el drama de que Europa reciba más personas de las que puede acoger".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También, reconoció que le interesa conocer más sobre el "sistema carcelario" impulsado por Meloni porque, dijo, podría ayudar a "recuperar el orden de las cárceles y dar una señal al crimen organizado" en Chile.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Padre de nueve hijos y con convicciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, Kast será el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y el primero de extrema derecha.

Desde que ganó las elecciones el pasado 14 de diciembre con amplio margen y con un duro discurso contra la delincuencia y la migración, Kast se ha convertido en el mandatario electo que más viajes ha hecho al extranjero antes de tomar posesión.

En el último mes y medio, ha viajado a Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana y El Salvador y ha sido recibido por los presidentes de todos los países, con los que comparte ideología política.

También se reunió la semana pasada en un foro organizado en la capital panameña por la CAF - banco de desarrollado para América Latina y el Caribe con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva​​, en sus antípodas ideológicas.

"Chile necesita inversiones y queremos darles la certeza y la seguridad de que Chile es un país estable, que va a tener todas las normas para generar inversiones de largo pazo", añadió en declaraciones en el aeropuerto de Santiago.