La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 2,9 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja idéntica (-2,9 %) para quedar en 127.071.980,96 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más valor perdieron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (-6,41 %), Grupo Superville (-5,23 %) y Edenor (-4,71 %).

En tanto, cerraron en terreno positivo Ternium (+0,99%), Transener (+0,39 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (+0,07 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares se presentaron en promedio prácticamente estables, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 495 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió a 1.470 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también aumentó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.451 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó veinte unidades hasta 1.450 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió apenas, a 1.494,76 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.450 pesos por unidad.