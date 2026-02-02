Mundo
02 de febrero de 2026 - 02:20

Listado de ganadores de la 68º edición de los premios Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 1 feb (EFE).- El rapero californiano Kendrick Lamar lideró este domingo la edición 68 de los Grammy con cinco premios, en una gala en la que el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.

Por EFE

Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny.

'Luther' – Kendrick Lamar con SZA.

'Wildflower' – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

'Defying Gravity' – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' — Bad Bunny.

 'Abracadabra' — Lady Gaga.

 'A Matter of Time' — Laufey.

 'Never Enough' — Turnstile.

 'Chromakopia' — Shaun Llewellyn & Luis 'Panch' Perez, art directors (Tyler, the Creator).

'Cancionera' – Natalia Lafourcade.

'Palabra De To’s (Seca)' — Carín León.

'A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole' — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

'PAPOTA' — CA7RIEL & Paco Amoroso.

'Raíces' — Gloria Estefan.