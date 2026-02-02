Listado de ganadores de la 68º edición de los premios Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 1 feb (EFE).- El rapero californiano Kendrick Lamar lideró este domingo la edición 68 de los Grammy con cinco premios, en una gala en la que el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.