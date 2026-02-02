Listado de ganadores de la 68º edición de los premios Grammy

Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:
'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' – Bad Bunny.
'Luther' – Kendrick Lamar con SZA.
'Wildflower' – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).
'Defying Gravity' – Cynthia Erivo & Ariana Grande.
'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' — Bad Bunny.
'Abracadabra' — Lady Gaga.
'A Matter of Time' — Laufey.
'Never Enough' — Turnstile.
'Chromakopia' — Shaun Llewellyn & Luis 'Panch' Perez, art directors (Tyler, the Creator).
'Cancionera' – Natalia Lafourcade.
'Palabra De To’s (Seca)' — Carín León.
'A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole' — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.
'PAPOTA' — CA7RIEL & Paco Amoroso.
'Raíces' — Gloria Estefan.