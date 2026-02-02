ONG colocan consignas en muro fronterizo de Tijuana por detenciones de mexicanos en EE.UU.

José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000, explicó que la acción busca visibilizar la inconformidad por las condiciones en las que connacionales son detenidos, en particular en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como por los señalamientos de abuso de la fuerza en algunos de estos procedimientos.

En la actividad participaron también Sergio Tamai, director de Ángeles Sin Fronteras, y Hugo Castro, director de SOS Migrantes, junto con integrantes de otras organizaciones que conforman una alianza enfocada en la atención y acompañamiento de población migrante en la frontera norte de México.

Las lonas fueron elaboradas de manera colectiva para expresar una postura de unidad ante la situación que enfrentan personas mexicanas en Estados Unidos.

Estas consignas se dan luego de reportes que apuntan al mayor número de casos en los que personas migrantes han perdido la vida durante acciones de autoridades migratorias en Estados Unidos en más de dos décadas, mientras 2026 ya suma al menos cinco decesos de este tipo y se perfila como el peor año para las personas en movilidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la colocación de los mensajes en el muro divisorio, las agrupaciones realizaron una acción simbólica frente a la línea fronteriza, que consistió en la quema de una piñata que representaba a un agente del ICE, como parte de una jornada de denuncia pública.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

García Lara señaló que el llamado está dirigido al Gobierno estadounidense para que se respeten los derechos de las comunidades migrantes mexicanas, al advertir que en operativos recientes se han documentado prácticas violentas y presuntos abusos de autoridad.

La actividad se realizó en el parque de la amistad, uno de los puntos del muro divisorio en Tijuana, donde de manera recurrente organizaciones sociales llevan a cabo manifestaciones relacionadas con la agenda migratoria y la defensa de los derechos de personas en contexto de movilidad.

Tan solo dos semanas atrás, se dio a conocer el fallecimiento de un inmigrante de origen mexicano bajo custodia del ICE en el estado de Georgia, hecho que movilizó a la Cancillería mexicana para exigir a las autoridades estadounidenses "esclarezcan las circunstancias del hecho", al tiempo que lamentó la muerte del connacional.