Reino Unido expulsa a un diplomático ruso en una acción recíproca contra Moscú

En un comunicado, el Foreign Office indicó que el embajador ruso en Londres, Andrey Kelin, había sido convocado hoy tras la decisión "injustificada y sin motivo" de expulsar a un diplomático británico, identificado por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) como Gareth Samuel Davies, el pasado 15 de enero.

Tras la citación al embajador ruso, el ministerio de Exteriores británico anunció una "acción recíproca" contra Moscú, retirando la acreditación de un diplomático ruso, cuya identidad no se ha desvelado.

En esta línea, el Foreign Office acusó a Moscú de "tratar continuamente de interrumpir el trabajo de las misiones diplomáticas del Reino Unido" y "disuadir" el apoyo británico a Ucrania, pero ante ello recordó que "no permitirá la intimidación del personal de la embajada británica".

El Reino Unido advirtió que "cualquier otra acción adicional tomada por Rusia será considerada una escalada y respondida de manera acorde".

La acción de Londres ocurre apenas dos semanas después de que Rusia expulsase a Davies, que ocupaba el cargo de subsecretario del departamento administrativo de la embajada del Reino Unido en Moscú, acusándolo de ser un agente no declarado de la inteligencia británica.

La encargada temporal de negocios del Reino Unido en Rusia, Danae Dholakia, fue citada al Ministerio de Exteriores, donde "se le expresó una protesta debido a las informaciones recibidas por las autoridades rusas de la pertenencia de uno de los diplomáticos de la Embajada a los servicios de inteligencia británicos", indicó entonces el Ministerio de Exteriores ruso.

Moscú obligó a Davies a abandonar la Federación Rusa en un plazo de dos semanas y reiteró, citando motivos de seguridad nacional, que "no admitirá actividades en territorio ruso de agentes de los servicios de inteligencia británicos no declarados".

Las relaciones entre Moscú y Londres, deterioradas tras la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea en 2014 y el apoyo ruso a los separatistas del Donbás, tocaron fondo tras el comienzo de la guerra en Ucrania, en la que el Gobierno británico ha mantenido una firme postura de apoyo a Kiev y ha elevado la presión sobre Rusia con sanciones económicas.