Rusos ven 4 lunas alineadas debido a efecto óptico por el frío extremo en San Petersburgo

Los petersburgueses vieron a través de sus ventanas cuatro lunas la noche del 1 de febrero, alineadas y de distintas tonalidades.

La causa de ello fue el frío de hasta -20º, que ha dominado la parte europea del país, mientras más allá de los Urales bajan hasta -36º, como pronostican para el jueves en Chitá (Siberia).

"Cuando se fotografía un objeto brillante, en este caso la Luna, a través de una ventana, la luz se refleja entre los cristales. Cada cristal crea su propia imagen duplicada", explicó un experto citado por el diario local Fontanka.

El aire se congela y las partículas microscópicas de hielo permanecen flotando en el aire, sobre todo en las capas altas y desvían la luz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De este modo, una Luna llena, que desvía con intensidad la luz del Sol, actúa como un foco de luz que si atraviesa en una orientación adecuada las masas de aire que contienen estos cristales de hielo, imperceptibles para el ojo humano, crea un efecto óptico formando réplicas luminosas a ambos lados del disco lunar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El efecto se llama 'paraselene', conocido como 'luna falsa', pero que en este caso se suma con el reflejo de las ventanas, también con capas de hielo, que a través del ojo del observador crea un efecto de cuatro lunas perfectamente alineadas.

Por lo tanto, el raro efecto necesita de unas condiciones muy concretas para poder ser apreciado, como un cielo despejado, un fenómeno poco común en la región rusa del mar Báltico, donde dominan los cielos nubosos y las lluvias.