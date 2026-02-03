Banco Santander cae un 7,66 % en Wall Street tras anunciar resultados y compra de Webster

Además, el banco, que cotiza bajo el símbolo NYSE:SAN, anunció también un beneficio neto de 16.655 millones de dólares en 2025, un 12 % más que un año antes, un nuevo récord para el grupo, gracias a la buena evolución de los ingresos y la mejora de la eficiencia.

La entidad bancaria española, que tenía prevista para mañana la publicación de sus cuentas, adelantó la presentación de sus resultados tras anunciar un acuerdo para comprar Webster Bank en Estados Unidos por 12.000 millones de dólares.

Además, informó de que su consejo de administración aprobó un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros, con el que el banco va retirando títulos del mercado para que aumente de esa forma la participación de cada accionista en el capital.