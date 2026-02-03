El líder opositor ugandés Bobi Wine denuncia otro ataque de militares a su casa

"Anoche, los militares que rodean nuestra casa en (el barrio de) Magere volvieron a irrumpir por la fuerza. Ahora ocupan toda la casa: dentro, fuera y alrededor", publicó Bobi Wine en su cuenta de la red social X.

El líder opositor expresó que aún no puede evaluar los daños causados ni qué objetos o documentos se llevaron tras invadir el domicilio el pasado 23 de enero, pues no se permitió el acceso a la casa "a ninguno de sus familiares" desde entonces.

La esposa del opositor, Barbie Kyagulanyi, fue hospitalizada como consecuencia del primer asalto, un incidente que ocurrió después de que el jefe de las Fuerzas de Defensa de Uganda, el general Muhoozi Kainerugaba, afirmase días antes que reza para que el Ejército mate a Bobi Wine, tras las elecciones que dieron el triunfo a su padre, el presidente Yoweri Museveni.

Bobi Wine permanece escondido para proteger su vida, después de que el Ejército rodease ya su casa e impidiese cualquier movimiento de sus familiares el pasado día 16, cuando logró escapar del asedio.

Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, obtuvo el 71,65 % de los votos en las elecciones del 15 de enero, logrando así un séptimo mandato de cinco años, según la Comisión Electoral, mientras Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 % de los sufragios.

Pero el líder opositor rechazó estos resultados y denunció un "fraude masivo" en las elecciones, celebradas en medio de un apagón de internet y tras meses de represión de la disidencia.