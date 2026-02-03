El Partido Comunista chino y el mayor partido opositor de Taiwán celebran un foro en Pekín

Este evento, auspiciado por institutos de investigación afiliados a ambos partidos, supuso la reanudación del intercambio institucionalizado entre el PCCh y el KMT tras casi diez años de interrupción, señaló este medio.

Durante el foro, representantes de ambos partidos, junto con expertos, académicos y empresarios, mantuvieron "profundos intercambios y debates" en torno a cuestiones como el turismo, la industria, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, con el objetivo de "deliberar conjuntamente sobre el rumbo de las relaciones a ambos lados del Estrecho y promover el bienestar y los intereses de los compatriotas de ambas orillas".

La delegación del KMT estuvo encabezada por el vicepresidente del partido, Hsiao Hsu-tsen, y por el vicepresidente de la Fundación de Política Nacional -el 'think tank' afiliado al KMT-, Lee Hong-yuan, indicó CCTV, que agregó que la comitiva llevará a cabo "visitas y encuentros" en Pekín, sin brindar más detalles al respecto.

En declaraciones recogidas por la agencia taiwanesa de noticias CNA, el director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Song Tao, aseguró en el foro que la situación actual entre Pekín y Taipéi es "compleja y grave", y que el PCCh y el KMT asumen la "responsabilidad ineludible" de promover el "desarrollo pacífico de las relaciones" entre ambas orillas.

El funcionario chino reafirmó su "firme oposición" a la "independencia" de Taiwán y cargó contra el Gobierno isleño, actualmente liderado por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista, asegurando que no habrá "mano blanda ni tolerancia" contra el secesionismo.

Por su parte, Hsiao Hsu-tsen afirmó que, aunque China y Taiwán cuentan con sistemas políticos diferentes, "los pueblos de ambos pertenecen a la misma nación china, son descendientes del emperador Yan y del emperador amarillo, y deberían ayudarse mutuamente y cooperar para revitalizar a China".

"La confrontación o incluso el conflicto entre ambos lados del Estrecho no responde a los intereses del pueblo taiwanés, ni a los intereses comunes de los pueblos de ambos lados, ni mucho menos a los intereses generales de la nación china", subrayó Hsiao, según CNA.

Este foro es considerado como un paso preliminar de cara a una eventual reunión entre el mandatario chino, Xi Jinping, y la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, prevista para el primer semestre de este año.

La buena sintonía entre el PCCh y el KMT contrasta con el tono bronco que caracteriza las relaciones entre el Gobierno chino y el Ejecutivo taiwanés, cuyos dirigentes rechazan la llamada "reunificación" con China y sostienen que solo los 23 millones de habitantes de Taiwán tienen derecho a decidir su futuro político.