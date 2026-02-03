El petróleo de Texas sube un 1,72 % después de que EE.UU. derribara un dron iraní

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 1,07 dólares con respecto al cierre anterior.

Según dijo un portavoz militar citado por la cadena Fox News, el dron iraní derribado hoy se aproximó a su portaaviones USS Abraham Lincoln, que Washington desplegó en el mar Arábigo junto a su grupo de ataque para ejercer presión sobre Teherán.

El dron, un Shahed-139, "realizó maniobras innecesarias en dirección al buque", continuó volando hacia el portaaviones y acabó siendo derribado por un caza F-35 embarcado en el Abraham Lincoln, explicó a Fox News el capitán Tim Hawkins del Comando Central estadounidense.

El crudo terminó la jornada de ayer con una caída del 4,7 % ante la noticia de que Irán ha aceptado reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos, lo que disminuyó el temor a una posible intervención militar estadounidense en la nación persa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ambos países mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo, pero terminaron cuando Washington bombardeó tres instalaciones nucleares en Irán, país miembro de la alianza petrolera OPEP.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más allá de Irán, los operadores tienen la vista puesta en Ucrania y Rusia.

Trump auguró ayer que habrá "buenas noticias" de la segunda reunión trilateral entre Washington, Kiev y Moscú para negociar el fin de la guerra esta semana.

Además, el presidente republicano anunció el lunes un acuerdo comercial con India para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar crudo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela.