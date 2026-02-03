ICC prevé un "optimismo cauteloso" para economía mexicana ante sensible revisión del T-MEC

En una rueda de prensa, la vicepresidenta de la ICC México, Marlene Garayzar, señaló que el crecimiento previsto supone una “mejoría relativa”, pero insuficiente para compensar el estancamiento del año previo y “todavía por debajo del potencial del país”.

En este sentido, Janneth Quiroz, parte del Grupo de Política Económica del organismo y directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex recordó que el producto interno bruto (PIB) mexicano mostró una expansión de 0,5 % en 2025, el “crecimiento más bajo desde la pandemia” por covid en 2020.

El análisis del ICC atribuyó el impulso esperado al sector exportador, ya que México mantiene una ventaja comparativa con otros países frente a Estados Unidos, debido a un acceso preferencial que ha funcionado como “salvavidas” en 2025 y que podría sostener la actividad en la primera mitad de 2026.

Sin embargo, la ICC advirtió que la ventaja no está garantizada en el mediano plazo, toda vez que, a partir de julio próximo iniciará formalmente el mecanismo de revisión del T-MEC, un proceso que anticipó “largo, complejo y políticamente sensible” y que incluso podría prolongarse más allá de 2026, elevando la incertidumbre, sobre todo para la inversión, según explicó Kenneth Smith, exnegociador del T-MEC.

En ese contexto, el organismo previó que la inversión fija bruta siga como el componente más afectado, tras caídas significativas recientes, mientras el consumo privado se mantendría relativamente estable, pero sin una recuperación vigorosa.

Como factor de apoyo adicional —aunque transitorio— al consumo, se mencionó el impulso que podría aportar la Copa Mundial de Fútbol 2026 en turismo, servicios y comercio.

“A diferencia del 2025, creemos que en 2026 se van a nivelar las fuentes de crecimiento, con un crecimiento importante en las exportaciones. También prevemos que el consumo debería de repuntar, algo que debería de ayudar es definitivamente el mundial”, consideró Alejandro Padilla, parte del grupo de análisis de ICC y economista jefe en Grupo Financiero Banorte.

En el frente macro, la ICC estimó que la inflación podría ubicarse en algunos periodos por encima de 4 %, y anticipó que el Banco de México mantendría una postura cautelosa, con dos recortes adicionales para cerrar 2026 con una tasa de referencia en 6,5 %.

También previó que el peso se mantenga relativamente fuerte en la primera mitad del año, pero con episodios de volatilidad conforme avance la revisión del T-MEC y se intensifique la retórica política del presidente estadounidense, Donald Trump, con un cierre alrededor de 18 pesos por dólar en un escenario base sin definición clara del tratado.

“La principal preocupación no es un rompimiento inmediato del T-MEC, sino la prolongación de la incertidumbre”, subrayó el capítulo mexicano de ICC, que llamó a fortalecer el Estado de derecho, garantizar reglas claras para la inversión y sostener el diálogo con los socios comerciales.