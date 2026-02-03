Moody's: anulación de concesión portuaria en Panamá no impacta perfil crediticio del país

Ciudad de Panamá, 3 feb (EFE).- La calificadora de riesgo Moody's Ratings dijo este martes que la anulación de la concesión al conglomerado chino CK Hutchison para la operación de dos puertos en torno al Canal de Panamá no afecta directamente, al menos en un primer momento, el perfil crediticio del país, que ha implementado una serie de políticas macroeconómicas ante el riesgo de perder el grado de inversión.