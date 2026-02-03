Periodista Zamora exige su libertad, atrapado en "laberinto" de la Justicia de Guatemala

"Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí", dijo el comunicador al cuestionar su permanencia en prisión pese a haber agotado el tiempo de condena en uno de los procesos en su contra.

Ante esta situación, Zamora calificó al sistema guatemalteco como un "laberinto perfecto" donde la corrupción, la impunidad y el narcotráfico "son el sistema mismo".

"Mi libertad está en la cola de un venado", añadió con escepticismo sobre su futuro jurídico ante la falta de salidas legales claras.

Las palabras del periodista, encarcelado desde julio de 2022, tuvieron lugar tras una audiencia en la que solicitó su libertad ante la Corte Suprema de Justicia, a la espera de un dictamen que podría emitirse en los próximos días o semanas.

Durante la diligencia, su abogado, Francisco Vivar, argumentó que se han violentado derechos constitucionales al revocar medidas sustitutivas basadas en "premisas falsas", como la supuesta participación y escucha de audios del Ministerio Público (Fiscalía) en audiencias a las que el ente investigador nunca asistió.

El periodista también denunció condiciones precarias y tratos "sádicos" en la base militar de Mariscal Zavala, donde guarda prisión. Señaló que el comandante de la base impone decisiones arbitrarias que restringen las visitas familiares sin previo aviso y bloquea el ingreso de medicinas, afectando la salud de los internos.

El fundador del extinto diario elPeriódico se refirió además a una nueva denuncia por discriminación interpuesta por la fiscal general, Consuelo Porras, defendiendo su derecho a la crítica hacia funcionarios públicos.

Zamora calificó la actitud de la fiscal como "fascista" y recordó que, en democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano.

La detención de Zamora Marroquín, acusado por supuesto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y presunta alteración de documentos migratorios, ha sido criticada ampliamente por organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que consideran que los cargos en su contra son "fabricados y espurios".

El arresto del periodista, el 29 de julio de 2022, ocurrió cinco días después de que su medio publicara fuertes señalamientos de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y sus colaboradores más cercanos.