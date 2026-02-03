Rusia reanuda los ataques masivos a Ucrania bajo un frío extremo

Los bombardeos se produjeron cuando las temperaturas alcanzaron su nivel más bajo desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y causaron la muerte a dos adolescentes en la ciudad de Zaporiyia, al sur de Ucrania.

Se llevaron a cabo, además, un día antes de que los negociadores se reunieran para una segunda ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi y horas antes de la llegada a Ucrania del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Durante la visita del jefe de la alianza atlántica resonó incluso en toda Kiev una alerta aérea sobre un posible ataque.

“Ataques rusos como los de anoche no demuestran seriedad respecto a la paz”, opinó Rutte ante el Parlamento ucraniano.

La Casa Blanca declaró que el presidente estadounidense, Donald Trump, no está “sorprendido” por los ataques. El mandatario republicano prometió que acabaría con la guerra en 24 horas a su retorno a la Casa Blanca en 2025 y está muy involucrado en la mediación con Rusia.

En un mensaje posterior desde el Despacho Oval, Trump instó a Vladímir Putin a “poner fin a la guerra” y dijo que le gustaría que su homólogo ruso prolongue la breve tregua en los ataques debido a las gélidas temperaturas.

Periodistas de la AFP escucharon explosiones en toda la capital durante la noche, y miles de residentes se despertaron con la calefacción cortada, con temperaturas por debajo de los -20 °C.

Al menos 1.100 edificios estaban sin calefacción en el este de la capital, informó su alcalde, Vitali Klitschko.

Este nuevo ataque contra el sector energético ucraniano se produce después de que el Kremlin anunciara la semana pasada haber aceptado, a petición de Trump, abstenerse de atacar Kiev “hasta el 1 de febrero”.

Zelenski condenó duramente un nuevo “ataque deliberado contra la infraestructura energética” con “un número récord de misiles balísticos”.

También acusó a Moscú de haber aprovechado la pausa para “acumular misiles” y “esperar los días más fríos del año” para atacar.

Dijo que Rusia “una vez más ha ignorado los esfuerzos del lado estadounidense”.

El ataque del martes fue “el más potente” desde principios de 2026, confirmó el mayor proveedor privado de energía de Ucrania.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el ejército ruso disparó 71 misiles y 450 drones de ataque.

Seis personas resultaron lesionadas en la capital, informaron las autoridades.

Y en Zaporiyia causó la muerte de dos adolescentes y heridas a al menos 11 personas, reportó el gobierno regional.

Monumento soviético

En Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, más de 100.000 hogares se han visto afectados.

“Me despertó un rayo cegador y escuché una explosión muy fuerte. Presas del pánico, mi padre y yo salimos corriendo”, declaró Mikita, un estudiante.

“Nuestras ventanas están rotas y no tenemos calefacción”, añadió otra vecina, Anastasia Gritsenko. “No sabemos qué hacer”.

Un famoso monumento soviético que conmemora la victoria sobre la Alemania nazi también sufrió daños, al pie de la estatua gigante de la “Madre Patria” que se alza sobre Kiev.

“Es simbólico y cínico: el Estado agresor ataca un lugar que conmemora la lucha contra la agresión en el siglo XX, repitiendo sus crímenes en el siglo XXI”, escribió la ministra de Cultura, Tetiana Berezhna, en redes sociales.

“Aterrorizar a la población”

Como acostumbra, el Ministerio de Defensa ruso dijo haber apuntado al “complejo militar-industrial ucraniano e instalaciones energéticas utilizadas en su beneficio”.

“Aprovechar los días de invierno más fríos para aterrorizar a la población es más importante para Rusia que elegir la diplomacia”, denunció Zelenski.

De su parte, las autoridades de ocupación rusas en el sur de Ucrania afirmaron también que bombardeos ucranianos causaron la muerte de tres personas en la localidad de Nova Kakhovka, que cayó en manos de Moscú en los primeros días de su invasión de 2022.

Y las negociaciones diplomáticas para acabar con el peor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con decenas de miles de muertos, son complejas.

Estados Unidos ha tratado de alcanzar un acuerdo, pero la primera ronda de conversaciones trilaterales en Abu Dabi el mes pasado no logró ningún avance.

Según Zelenski, el principal punto de fricción es territorial.

Moscú exige que las fuerzas ucranianas abandonen las zonas bajo su control en el Donbás, una región industrial del este. Kiev se niega.

Rusia ocupa actualmente algo más del 19% de Ucrania, incluyendo la península de Crimea, anexionada en 2014.