Sánchez presenta el nuevo fondo soberano de España a los principales fondos de Emiratos

Sánchez participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos organizada por Emiratos, y en los márgenes del evento mantuvo una serie de contactos y reuniones, entre ellas, con responsables de fondos soberanos de este país.

El jefe del Ejecutivo conversó con directivos de los fondos de inversión Mubadala y Masdar y, a lo largo de la jornada, prevé hacerlo también con representantes de Adia.

La creación del fondo soberano español fue anunciada el pasado 15 de enero, cuando Sánchez informó de que estará dotado con 10.500 millones de euros pero con vocación de movilizar hasta 120.000 millones.

Se trata, según explicó, de mantener con este fondo el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation, que este año llegan a su fin.

El fondo estará gestionado por el ICO e invertirá junto con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.

Fuentes del Gobierno informaron de que en el encuentro con los representantes de Mubadala y Masdar éstos felicitaron al presidente del Gobierno por la buena marcha de la economía española y le trasladaron su interés en seguir creciendo en España.

Sánchez mantuvo también otra reunión con el copresidente de XPeng Motors, Brian Gu.