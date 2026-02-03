Starmer quiere quitar a exministro laborista Mandelson título de lord por el caso Epstein

Starmer aseguró, en la reunión semanal del Gobierno, que Mandelson ha "defraudado" al Reino Unido por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, informó su oficina de Downing Street.

El escándalo en torno al vínculo entre Mandelson, destituido el año pasado como embajador británico en Washington, con Epstein se ha profundizado tras salir a la luz que en su día envió documentos reservados del Gobierno al millonario estadounidense, fallecido en agosto de 2019 mientras cumplía condena en EE.UU.

Un portavoz de Downing Street informó hoy de que Starmer ha encargado a los funcionarios la elaboración de la legislación para quitarle a Mandelson el título nobiliario "lo antes posible".

El supuesto envío de correos electrónicos sobre asuntos gubernamentales altamente sensibles es "vergonzoso", indicó el primer ministro a los demás miembros del Ejecutivo en la reunión de los martes.

Además, Starmer comunicó a su Gobierno que Mandelson ya no debería ser miembro de la Cámara de los Lores ni usar ese título, por lo que ha solicitado a los funcionarios que revisen toda la información disponible sobre el contacto de Mandelson con Epstein durante su mandato como ministro de Empresa (2008-2010), uno de los numerosos cargos que ocupó en su vida política. También fue comisario europeo de Comercio entre 2004-08.

Starmer reiteró además la necesidad de "avanzar con celeridad" en este asunto.

De acuerdo con los archivos recientemente desvelados por el Departamento de Justicia de EE.UU., Mandelson le pasó material a Epstein mientras se desempeñaba como ministro en el Gobierno del laborista Gordon Brown.

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) confirmó ayer que está investigando una serie de informes sobre supuesta "mala conducta en un cargo público" después de que el exembajador británico en EE.UU. fuese acusado de filtrar información sensible a Epstein.

El domingo, Mandelson abandonó el Partido Laborista para evitar causarle "más vergüenza" por las nuevas revelaciones.

Según los correos desvelados en EE.UU., el pederasta pagó a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004.

Los documentos parecen indicar además, según los medios británicos, que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con las bonificaciones de los banqueros.

Un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2009, que parece ser de Epstein, dice: "¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique solo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?" La respuesta, aparentemente de Mandelson, dice: "Estoy intentando enmendar esto".