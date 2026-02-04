Al menos 350 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según la ONG Foro Penal

Caracas, 4 feb (EFE).- Al menos 350 presos políticos han sido excarcelados en las últimas semanas en Venezuela, según la ONG Foro Penal, luego de que autoridades del país anunciaran un proceso de liberación el 8 de enero, cinco días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.