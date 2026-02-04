Congresista de Perú dice que el aborto en niñas violadas es "una pena de muerte" para feto

En el podcast 'Za Gente', del canal Ilad Media, Aguayo, ahora candidata a senadora en las elecciones convocadas para abril, expuso que hace 10 años abrió una casa de refugio para niñas violadas embarazadas de 10 a 13 años que eran enviadas por el Ministerio de la Mujer y juzgados de familia, y les ayudaban en el proceso emocional y sanitario.

"Ninguna de las niñas que dieron a luz se arrepiente de haber dado a luz porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé, el bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no", dijo Aguayo, conocida por promover en el Congreso y redes el denominado movimiento 'Provida'.

En la entrevista, la candidata, que ocupa la segunda posición para la lista del Senado en los comicios de abril, señaló que cuando una niña ha sido violada lo más importante es "poder arrancar el dolor del corazón" y mostrarles el amor y la empatía.

"Hay una agenda internacional que está trabajando mucho para evitar que los niños nazcan, legalizando el aborto en diferentes lugares", sostuvo en relación al aborto, que en Perú solo es legal si es terapéutico, es decir, si la vida de la madre o del bebé está en riesgo, bajo una ley aprobada en 1924, una de las más restrictivas del continente.

Indicó, sin dar ejemplos ni presentar evidencias, que en hospitales peruanos no se estaba respetando la ley terapéutica del aborto y que si iba una paciente "que le dolía la cabeza" podían realizarle esta práctica, y por eso impulsó una ley aprobada en 2023 que reconoce de manera más explícita los derechos del concebido.

Según cifras del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), plataforma del Ministerio de Salud, en 2025 se registraron 993 nacimientos de madres que tenían entre 10 y 14 años.

Por otro lado, se mostró en contra del matrimonio y unión civil de personas del mismo sexo, ninguna de las dos permitidas en el país andino, porque, según sus palabras, el matrimonio significa procreación y dos personas del mismo sexo no pueden llevar a cabo esta función.

Además, dijo que no se necesita crear un marco legar para estas parejas, puesto que pueden ir a la notaría a especificar sus testamentos o división de bienes, y además esto abriría la puerta a la adopción, a lo que se negó pues un niño "necesita una madre y un padre".

"Con la excusa del avance vamos a acabar con que tres hombres adopten un niño", dijo la congresista de Renovación Popular, cuyo candidato presidencial es el exalcalde de Lima Rafael López-Aliaga.